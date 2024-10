Meloni: Vinta scommessa Governo, sinistra si è svegliata tutta sudata

Genova, 25 ott. (askanews) - "Quando io mi sono insediata ho fatto una promessa: che avremmo stravolto tutti i pronostici e dopo due anni dobbiamo chiederci chi aveva ragione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Genova dal palco di chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci presidente della Regione Liguria.

"Quando noi ci siamo insediati l'Italia e l'Europa uscivano dalla crisi pandemica, si era appena entrati nella tragedia della guerra in Ucraina, tutte le nostre certezze erano state rimesse in discussione.

Si presentava con la vittoria di una maggioranza di governo che aveva portato per la prima volta nella storia della Repubblica italiana una persona che veniva dalla destra e per di più una donna. Un mix che per molti era esplosivo, la sinistra lo dipingeva come apocalittico - secondo me ce l'hanno col ministro Giuli per l'apocalittismo difensivo, perché lo hanno inventato loro - i pronostici è che saremmo durati massimo sei mesi, arriverà la tempesta finanziaria, l'Italia andrà in default, nessuno vorrà stringere la mano alla Meloni a livello internazionale e l'Italia sarà totalmente isolata. Poi si sono svegliati tutti sudati".