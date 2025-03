Meloni: Ventotene? Ho letto un testo, non vedo cosa c'è di offensivo

Bruxelles, 19 mar. (askanews) - Su Ventotene "ho fatto arrabbiare? Ho letto un testo, non capisco cosa ci sia di offensivo. Un testo si può distribuire ma non leggere? È un simbolo? Non l'ho distorto, l'ho letto. Ma non per quel che il testo diceva 80 anni fa ma perché è stato distribuito sabato scorso. Un testo che 80 anni fa aveva una sua contestualità se tu lo distribuisci oggi devo leggerlo e chiedere se è quello in cui credi".

Così la premier Giorgia Meloni, arrivando in hotel a Bruxelles e rispondendo alle domande dei giornalisti sulla dichiarazione fatta nell'aula della Camera, al termine della replica al dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo, in merito al manifesto di Ventotene.