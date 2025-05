Meloni: scelta Genova è tra sinistra delle catene e crescita con noi

Genova, 22 mag. (askanews) - "Sono contenta di poter dire dal canto mio, ancora una volta, che Pietro Picciocchi non è solo e che accanto a lui c'è il centrodestra unito. A sinistra dicono di essere alleati ma fanno un po' fatica anche a presentarsi in giro insieme. É una sinistra che vediamo divisa, che non è capace di condividere come noi la stessa visione del mondo e tentano di mettere insieme tutto e il contrario di tutto, compresi quei signori del no che hanno tenuto Genova in catene per decenni. La sfida è tra chi propone di tornare indietro, all'immobilismo, alla marginalità e un centrodestra che vuole far crescere Genova e renderla centrale nello sviluppo infrastrutturale della nazione nell'economia e nel turismo": lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in video collegamento con il Porto Antico di Genova dove il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi chiude la sua campagna elettorale a sindaco.

"Siamo e saremo sempre, Pietro, al tuo fianco. Sai già che puoi sempre contare su di noi, i cittadini e Genova possono contare su di noi", ha concluso Meloni.