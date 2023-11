Roma, 17 nov. (askanews) - "Ho grande rispetto per i diritti dei lavoratori, per gli scioperi. Nel merito posso dire poco perché come voi sapete lo sciopero generale è stato lanciato contro la manovra in estate, quando io non avevo ancora cominciato a pensarla" e dunque "nel merito" non riguarda "nostri oggettivi errori". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Zagabria.