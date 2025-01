Meloni: rimpasto e Salvini al Viminale non sono all'ordine del giorno

Roma, 9 gen. (askanews) - "La parola rimpasto ha fatto capolino dopo due settimane che ero al governo: è una parola alla quale sono abituata e cui non sono tendenzialmente favorevole", ha detto infine Meloni, ricordando riuardo al giro di boa dell'esecutivo che "questo è già il settimo governo per longevità nella storia nazionale, quindi procediamo a grandi falcate per scalare posizioni. Non penso che allo stato attuale sia all'ordine del giorno" un rimpasto di governo con la nomina a ministro dell'Interno di Matteo Salvini al posto di Matteo Piantedosi. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno.

"Salvini - ha continuato - sarebbe un ottimo ministro dell'Interno. Ho già risposto su questo e ha ragione Salvini quando dice che in assenza del procedimento giudiziario avrebbe chiesto e ottenuto di averlo, ma anche Piantedosi è un ottimo ministro".

E sulla necessità di dimissioni della ministra del Turismo in caso di rinvio a giudizio ha aggiunto: "Non sono una persona che giudica le cose prima che accadano, vediamo che cosa deciderà la magistratura, poi ne parlerò con Santanchè".