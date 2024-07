Meloni: preoccupata per Libano, Israele non cada in trappola

Pechino, 30 lug. (askanews) - "Io sono molto preoccupata per quello che sta accadendo in Libano, per il rischio di una escalation regionale, proprio mentre sembrava che ci potessero essere degli spiragli e anche questo è un elemento che va valutato. Ogni volta che ci sembra di essere un po più vicini all'ipotesi di un cessato il fuoco accade qualcosa. Significa che ci sono diversi soggetti regionali che puntano un'escalation e che puntano sempre a costringere Israele a una reazione, lo dico anche per invitare Israele a non cadere in questa trappola". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a Pechino.