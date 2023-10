Meloni: per sconfiggere Hamas bisogna dare più peso ad Anp

Milano, 26 ott. (askanews) - "Credo che uno degli strumenti più efficaci per sconfiggere Hamas sia dare una concretezza e una tempistica alla soluzione della questione Palestinese, dare maggiore peso all'Autorità nazionale palestinese. Questo è un ruolo che l'Ue può giocare e sicuramente una delle grandi chiavi di volta nel medio periodo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al Consiglio europeo.

"C'è - ha aggiunto - un impegno per una de-escalation per evitare un conflitto che potrebbe avere proporzioni inimmaginabili. Mi sembra che ci sia unità di intenti e sicuramente il dibattito servirà a capire nel concreto cosa l'Ue possa fare. Penso che l'Ue possa svolgere un ruolo importante".

"Non credo che Hamas c'entri niente con la questione palestinese", ha aggiunto.

In Medio Oriente, "nell'immediato c'è il tema umanitario, il tema degli ostaggi, dei cittadini stranieri che attendono di uscire, il ripristino del valico di Rafah. Poi c'è un medio termine che non deve però significare ne riparliamo dopo perchè io credo che" offrire una soluzione "sia una delle cose più efficaci che si possano fare per aiutare la de-escalation per svelare il bluff di Hamas: dire che le cose atroci che ha fatto le ha fatte per difendere la causa palestinese. Non credo che Hamas c'entri niente con la questione palestinese, credo che sia giusto trovare un modo per ribadirlo a chi lo sa e per raccontarlo per chi non la vede così".