Meloni: per l'Ue molte sfide, il problema è quello delle risorse

Milano, 8 nov. (askanews) - Per l'Europa "credo che ci siano molte sfide, più o meno sappiamo cosa dobbiamo fare. La domanda è se vogliamo dare gli strumenti agli Stati membri e la questione delle risorse è la questione che va affrontata. Questo è il vero dibattito, non so se stamani si arriverà a soluzioni concrete, ma è l'elemento centrale su cui intendo concentrarmi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivando al summit informale del Consiglio europeo a Budapest.

"A me - ha aggiunto - pare che l'Europa debba trovare una quadra e prendere le misure di se stessa perché poi sembra che noi scopriamo dei dibattiti oggi, penso al tema della competitività, al tema dei dazi. Però il dibattito sulla competitività europea è iniziato mesi fa, ebbe un'impennata all'indomani dell'Ira dell'amministrazione Biden che rischiava di creare un disequilibrio con l'attrattività europea. Il dibattito è sempre 'Non chiederti cosa gli Usa possano fare per te, chiediti cosa l'Europa debba fare per se stessa. Questo è il dibattito di oggi, partendo dal piano Draghi", ha concluso.