Meloni: orgogliosa di Fitto da ministro e in Ue, lo sia tutta Italia

Bari, 29 nov. (askanews) - "Voglio ringraziare il ministro Raffaele Fitto, oggi è il 21esimo accordo che firmiamo e l'ultimo accordo di coesione che firmiamo, ed è probabilmente l'ultima iniziativa pubblica che faccio con il ministro Fitto, come ministro del governo. Raffaele Fitto dovrà rassegnare le dimissioni per assumere un incarico che ci deve rendere orgogliosi come italiani tutti, di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, con un portafoglio importante e fatto di competenze strategiche, gestirà i fondi di coesione, circa 400 miliardi di euro per questa programmazione ma sarà anche una Commissione che dovrà programmare il futuro ciclo, più o meno altrettante risorse; inoltre i fondi del Pnrr e una vicepresidenza che consente il coordinamento di materie estremamente importanti per noi, dall'agricoltura alla pesca. Sono orgogliosa di Fitto, del suo lavoro da ministro e di quello che farà da vicepresidente dell'Ue" ha aggiunto Meloni, "e lo deve essere anche la Puglia".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Bari alla cerimonia della firma per l'accordo di coesione e sviluppo tra il governo e la Regione Puglia.