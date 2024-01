Meloni: "No aumento tasse, sì taglio spesa pubblica"

Roma, 4 gen. (askanews) - "Non sono per aumentare le tasse, se devo lavorare, lavoro sul tema del taglio della spesa, lo abbiamo fatto con questa legge di bilancio". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno, rinviata ad oggi per motivi di salute della premier.

"Vediamo quale sarà l'evoluzione di quest'anno, confido che lungo questo anno si possa essere ragionevoli e immaginare una diminuzione dei tassi di interesse che liberebbe diverse risorse sul debito italiano", ha aggiunto.