Meloni: Legge femminicidio riconosce specificità del reato

Roma, 7 mag. (askanews) - Una delle leggi sul tema violenza contro le donne "è all'esame del Parlamento: introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo" in cui si "riconosce che nella violenza contro le donne c'è una specificità e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni. La vera novità del testo - ha sottolineato Meloni - è la tipizzazione del femminicidio, il riconoscimento di questa forma di violenza come atto, cito, di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna".

"Personalmente ritengo che quelli che si configurano come reati di opinione abbiano sempre un confine un po' labile - ha aggiunto Meloni riferendosi a una richiesta di tipizzazione di un reato invocata dalla senatrice Unterberger -, però posso dirle tranquillamente che troverà la maggioranza disponibile a discutere nel merito della proposta con quello spirito unitario che ci ha consentito finora di fare molti passi in avanti e dotare l'Italia di quella che è assolutamente una normativa all'avanguardia".