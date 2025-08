Meloni cita (marchigiano) Enrico Mattei: suo coraggio oltre i limiti

Ancona, 4 ago. (askanews) - "Sono stati ricordati tanti grandi uomini, marchigiani che hanno fatto la storia delle Marche ma anche la storia dell'Italia. Uomini, donne con una visione che hanno scommesso dove altri non avevano avuto il coraggio di scommettere. Questa è un po la cifra di questo territorio, la capacità di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di avere una creativa e visionaria concretezza: uno di quegli di quegli uomini oggi è un simbolo" della "principale politica estera" del governo. Quell'uomo era come sapete, Enrico Mattei". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo ad Ancona alla presentazione delle misure del governo per le Marche.

"Enrico Mattei - ha proseguito - diceva che l'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. Io credo che questo sia un insegnamento straordinario, vuol dire essere lucidi" e anche "che bisogna avere il coraggio, l'orgoglio per guardare oltre i limiti che gli altri vorrebbero importi. Questa è una regione che quel lavoro sa farlo ma è anche una regione che sa di poter contare sul governo nazionale".