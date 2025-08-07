ULTIME NOTIZIE 07 AGOSTO 2025

Regionali, Salvini: punto a fare della Lega primo partito in Calabria

Villa San Giovanni, 7 ago. (askanews) - "Ieri sera (mercoledì, ndr) c'è stata una bellissima cena della Lega con gli amministratori uscenti, stiamo preparando le liste più forti possibili perché punto a portare la Lega a essere il primo partito in Calabria. A chi mi dice che è una ambizione eccessiva, dico che anche il Ponte sullo Stretto era un'ambizione eccessiva". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, interpellato a Villa San Giovanni (Rc) sulla cena di mercoledì sera con il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto.

"Occhiuto ha fatto una scelta coraggiosa e ha la mia fiducia", ha aggiunto Salvini.

