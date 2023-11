Meloni: accordo per due centri italiani per migranti in Albania

Roma, 6 nov. (askanews) - Con l'Albania "firmiamo un importantissimo protocollo di intesa nella gestione del flussi migratori. L'accordo si pone tre obiettivi: contrastare il traffico illegale; prevenire i flussi irregolari e accogliere chi ha diritto davvero alla protezione. L'Albania darà la possibilità di utilizzare alcune aree in cui l'Italia potrà realizzare a proprie spese e sotto la propria giurisdizione due centri per la gestione dei migranti illegali. Inizialmente potranno accogliere fino a 3 mila persone". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa con il premier albanese Edi Rama a Palazzo Chigi.

Nei due centri per la gestione dei migranti che l'Italia potrà realizzare in Albania, "a regime" ci potrà essere un "flusso annuale di 36 mila". Le due strutture non accoglieranno "i minori, le donne in gravidanza e i soggetti vulnerabili", ha spiegato Meloni.