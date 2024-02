Meloni a Schlein: Italia divisa da chi vedeva cittadini serie A e B

Roma, 16 feb. (askanews) - "Leggevo stamattina un'intervista del leader dell'opposizione (Elly Schlein, ndr), per cui ho grande rispetto, che diceva che i patrioti abbandonano il Mezzogiorno. A chi mi accusa di dividere l'Italia rispondo che l'Italia è stata divisa da chi credeva che ci fossero cittadini di serie A e B, cittadini su cui investire e altri su cui invece non investire, mantenendoli in condizioni di marginalità. Non è la mia visione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

"Io - ha aggiunto Meloni - penso ci siano due modi per affrontare il divario: il reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è la risposta di chi considerava questi territori non recuperabili, con un destino ineluttabile, e chi diceva ai cittadini di questi territori: 'non posso fare nulla per lo sviluppo e non ho bisogno del tuo contributo e quindi quello che posso farre è mantenerti in condizione di povertà'. Non è la mia visione del potenziale di questi territori. La sfida è consentire di dimostrare quello che valgono questi territori con le stesse condizioni concesse ad altri cittadini in altre regioni. Questo si fa con l'investimento sulle infrastrutture".