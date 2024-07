Meloni a Pechino: tenere aperta la strada tracciata da Marco Polo

Pechino, 29 lug. (askanews) - Marco Polo "ha tracciato una strada" aperta ancora oggi: "A volte il tragitto è parso più agevole, altre volte più in salita ma quella strada fin da allora è rimasta sempre percorribile. Dobbiamo creare insieme le condizioni per mantenerla tale" perché da essa transitano i rapporti "economici, scientifici e culturali che sono alla base della nostra relazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione della mostra "Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente" a Pechino.

"Marco Polo - ha sottolineato - è stato uno degli italiani più grandi di tutti i tempi, ha costruito ponti tra Occidente e Oriente e ha influenzato per secoli la nostra visione dell'Asia e della Cina. Quello di Marco Polo non è stato solo un viaggio fisico ma soprattutto culturale, di idee, di scoperte, di conoscenze. Ha portato con sé un bagaglio di conoscenze contribuendo a modificare la percezione che si aveva dell'Impero cinese" e colmando "distanze talmente grandi da apparire incolmabili. Le pagine del 'Milione' sono diventate una finestra e un portale verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare" ha detto la premier.