Meloni a Confartigianato: IA non può eguagliare le eccellenze italiane

Roma, 21 nov. (askanews) -Il governo ha "rispetto" per chi "ogni giorno si rimbocca le maniche e considera la propria attività, la propria impresa, come parte di qualcosa di più grande". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio video all'assemblea di Confartigianato.

Meloni sottolinea alcune "sfide cruciali che la società nella quale viviamo pone a tutti, in particolare a chi come voi fa impresa. Una di queste è sicuramente l'impatto che l'evoluzione tecnologica, l'intelligenza artificiale, la transizione ecologica stanno avendo, e avranno sempre di più, sulla nostra vita quotidiana. Compreso il nostro modo di produrre. E la prima questione che dobbiamo porci è capire come cogliere le opportunità che questi cambiamenti ci offrono, senza però subirli passivamente, ma essendone protagonisti. So bene che Confartigianato, il mondo dell'artigianato nel suo complesso, ha ben chiaro quanto questa sfida sia importante. È una consapevolezza che deriva dall'eccellenza delle nostre produzioni, dalla forza delle nostre radici, dalla solidità della nostra tradizione che da sempre si coniuga con l'innovazione. Insomma, quell'unicum tutto italiano che nessun'intelligenza artificiale sarà mai in grado di sostituire o eguagliare".