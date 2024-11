Meloni a comunità italiana a Buenos Aires: "Italia patria del cuore"

Roma, 21 nov. (askanews) - "Così l'Italia per quei milioni di persone che discendono da italiani, anche per quelle persone che in Italia non sono mai state continua a essere, per usare la definizione di un eroe del nostro Risorgimento, la patria del cuore, una casa perché la casa è quel posto che i piedi possono lasciare ma il cuore non lascia mai. Quel legame è la base di quello che oggi ancora può essere un rapporto molto forte tra Italia e Argentina, che deve essere un rapporto molto più forte. Quel legame che voi avevate con la vostra casa, con la vostra madrepatria non è mai stato un impedimento, perché l'identità non è mai un limite, un fardello ma un valore aggiunto. Quel legame non vi ha reso più deboli ma vi ha resi più forti: vi ha dato gli strumenti per integrarvi meglio. È stato quel legame, è stata quella consapevolezza a consentirvi di contribuire alla crescita di questa comunità come avete saputo fare". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un saluto alla comunità italiana in Argentina, prima di assistere allo spettacolo "Luz, camara... danza! Omaggio al grande cinema italiano", al Teatro Coliseo di Buenos Aires.

"Quel legame ancora oggi può e deve fare la differenza per l'italia come per l'Argentina. Perché, diciamoci la verità, voi avete sempre fatto la vostra parte, la politica forse non l'ha fatto sempre. Io sono qui soprattutto per colmare quell'assenza, per riannodare, rafforzare i fili di questo rapporto", ha aggiunto.