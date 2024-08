Meeting, Inps lancia la App "Contaci" per sensibilizzare i giovani

Rimini, 22 ago. (askanews) - Una App per avvicinare i giovani al futuro previdenziale, permettendogli di esplorare i diversi scenari previdenziali; uno strumento - con il linguaggio delle nuove generazioni - che ha l'obiettivo di creare maggiore consapevolezza per costruire un "salvadanaio". Si chiama Contaci, la App che Inps ha presentato al Meeting di Rimini, insieme ai contenuti del "Progetto Giovani" che partirà ad ottobre con l'obiettivo di avvicinare la platea dei giovani nella fascia d'età 18-34 anni al mondo della previdenza. "L'obiettivo è avere i giovani a bordo, a bordo dell'Inps - sottolinea Gabriele Fava, Presidente Inps - e per il loro futuro, professionale e previdenziale. Dobbiamo aumentare la base occupazionale, dobbiamo farlo per il bene dei giovani, per il loro futuro e per il futuro del Paese. Questa App che parlerà con la stessa lingua dei giovani - prosegue Fava - cercherà di maturare la consapevolezza in loro di voler costruire il loro futuro professionale e previdenziale, da subito, non perdendo tempo, stando lontano da lavoro nero e irregolare e fondando il loro futuro anche e soprattutto su un salvadanaio che gli sarà garantito e pagato dall'Inps".

L'Inps sarà presente nelle fiere del lavoro, con un road show nelle principali città con un truck con uno sportello mobile, nelle scuole e università, creerà podcast informativi, video tutorial, e promuoverà una campagna di comunicazione tramite i social network e la App denominata "Contaci". L'Istituto Previdenziale è presente anche al Meeting di Rimini. "L'Inps c'è e ci sarà in futuro, sempre".