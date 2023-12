Medio Oriente, tra Israele e Hamas la guerra è anche di propaganda

Gaza, 21 dic. (askanews) - Tra Israele e Hamas è guerra anche di propaganda. Nelle ultime ore, infatti, i militari israeliani dell'Idv hanno diffuso queste immagini che riprendono alcuni incursori delle unità speciali Shaldag in perlustrazione nei famigerati tunnel realizzati dai terroristi di Hamas nel sottosuolo di Gaza City e utilizzati sia come rifugio sia come vere e proprie centrali sotterranee di comando e controllo per coordinare gli attacchi contro lo Stato ebraico.

Dal canto loro, i terroristi palestinesi hanno pubblicato queste immagini in cui si vedono alcuni miliziani intenti a preparare e testare delle armi nella Striscia di Gaza.

Si stima che nei combattimenti tra Israele e Hamas, seguiti all'attacco terroristico palestinese contro gli israeliani del 7 ottobre 2023, si contino almeno 20mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza, per la maggior parte civili tra cui donne e bambini. Circa 1.140, invece, sarebbero le persone che hanno perso la vita in Israele, per lo più civili.

L'ONU, inoltre, stima che 1,9 milioni dei 2,4 milioni di abitanti di Gaza siano sfollati mentre nelle mani di Hamas rimangono ancora diversi ostaggi israeliani.