Medio Oriente, Salvini: siamo preoccupati che il conflitto si estenda

Palermo , 13 ott. (askanews) - "Sono ore nelle quali spirano venti di guerra con numeri drammatici: il numero di vittime civili israeliane in queste ore è quello massimo registrato dalla Shoah ad oggi. La preoccupazione che il conflitto si estenda ci vede vigili, attenti e preoccupati".

Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, parlando del conflitto in Medio Oriente da Palermo, dove ha presentato il nuovo accordo con il fondatore del Mpa Raffaele Lombardo.

"Quello che funziona lo sottolineiamo - ha aggiunto - in Sicilia la Lega corre e se corriamo in due tanto meglio. C'è un buon rapporto con il governatore dell'Isola. La quantità di denaro che il governo sta investendo in Sicilia non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana" ha detto.