Medio Oriente, rappresentanti di Hamas e Iran in visita a Mosca

Mosca, 26 ott. (askanews) - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha fatto sapere che il vice ministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani è a Mosca e confermato che anche una delegazione di Hamas si trova nella capitale russa per colloqui, per la prima volta da quando i miliziani di Hamas hanno messo a segno l'attacco terroristico contro Israele dalla Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023.

"In risposta alla domanda di un giornalista su una visita a Mosca di un funzionario di Hamas, Mousa Abu Marzook, posso dire e confermare che rappresentanti del suddetto movimento palestinese sono in visita a Mosca - ha detto - per quanto riguarda i contatti russo-iraniani a Mosca, posso confermare che oggi il Vice Ministro degli Affari Esteri russo, Mr. Galuzin ha incontrato il Vice Ministro degli Affari Esteri dell'Iran, Ali Bagheri Kani".