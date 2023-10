Medio Oriente, Meloni: dirò a Netanyahu di evitare l'isolamento d'Israele

Il Cairo, 21 ott. (askanews) -

"A Netanyahu farò questo ragionamento: noi difendiamo il diritto di Israele a esistere, il diritto a difendersi, anche a garantire la sicurezza dei suoi cittadini di fronte a scene che abbiamo visto di totale disumanizzazione del popolo ebraico. In quelle immagini c'era un antisemitismo che viene molto prima della quesitone israelo-palestinese. Credo che il modo migliore anche per difendere il diritto di Israele sia non consentire l'isolamento di Israele dalle nazioni che hanno lavorato per un processo di normalizzazione".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti al Cairo, da dove a breve si sposterà in Israele.

Occorre "quindi il più possibile impedire che il conflitto si propaghi, perché questo secondo me è il disegno che hanno alcuni che hanno mosso il primo attacco di Hamas".