Medio Oriente, manifestazione pro-Palestina a Ramallah, in Cisgiordania

Ramallah, 25 ott. (askanews) - A Ramallah, in Cisgiordania, centinaia di manifestanti pro-Palestina sono scesi in piazza in sostegno degli abitanti della Striscia di Gaza, dopo circa 3 settimane di incessanti attacchi aerei di Israele sui territori, in risposta all'attacco terroristico, senza precedenti, dei miliziani di Hamas che ha ucciso più di 1.400 persone.

Gli abitanti di Ramallah chiedono lo stop dei raid e l'invio di più aiuti umanitari per la popolazione civile, in particolare acqua, medicinale e, soprattutto, carburante utile anche per far funzionare gli impianti elettrici.