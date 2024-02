Medio Oriente, Lula al Cairo: nessuna giustificazione per risposta israeliana contro Hamas

Il Cairo, 15 feb. (askanews) - "Non c'è alcuna giustificazione per la risposta israeliana contro il movimento di Hamas. Sfortunatamente, si tratta di uccidere donne e bambini, cosa che non abbiamo mai visto in nessuna guerra di cui sono a conoscenza".

Così il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva nel corso della sua visita ufficiale al Cairo, in Egitto.

"Abbiamo convenuto sull'importanza di un cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza di rilasciare ostaggi e prigionieri e di portare nella Striscia quanti più aiuti possibili - ha aggiunto il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi - per preservare la vita dei civili e, poi, avviare il processo postbellico per la creazione di uno Stato palestinese con Gerusalemme come capitale".