Medio Oriente, Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken in Egitto

Il Cairo, 10 giu. (askanews) - Il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato in Egitto, prima tappa della sua ottava visita in Medio Oriente dall'inizio del conflitto a Gaza. La sua missione è favorire l'accettazione dell'ultima proposta di accordo per un cessate-il-fuoco e il rilascio degli ostaggi israeliani tra Israele e Hamas.

Al Cairo per Blinken colloquio con il presidente egiziano, Abdel-Fattah al-Sisi, prima di ripartire alla volta di Israele.

Il tour proseguirà prima in Giordania, per prendere parte alla conferenza per una risposta umanitaria urgente a Gaza, organizzata da Giordania, Egitto e Nazioni Unite. Ultima tappa del tour nella regione sarà il Qatar.

Previsto anche un incontro con Benny Gantz, il leader del partito Unità nazionale ed ex ministro della Difesa che ha

annunciato le sue dimissioni dal gabinetto di guerra israeliano.