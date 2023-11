Medio Oriente, centinaia di civili in fuga dal Gaza City in cerca di salvezza

Gaza, 10 nov. (askanews) - Centinaia di palestinesi, principalmente donne e bambini, in fuga da Gaza City in cerca di una zona più sicura verso il sud della Striscia mentre sullo sfondo si sentono i colpi sparati dall'esercito israeliano nell'offensiva contro Hamas, seguita all'attacco terroristico del 7 ottobre e che, ormai, va avanti da più di un mese. Un funzionario governativo palestinese, Salama Marouf, ha accusato l'Occidente di "aver dato il via libera a Israele per prendere di mira civili e ospedali".