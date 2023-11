Medio Oriente, Blinken in Giappone per vertice con ministri degli Esteri del G7

Tokyo, 7 nov. (askanews) - Il segretario di stato americano, Antony Blinken è arrivato in Giappone per una riunione dei ministri degli Esteri del G7 che, si prevede, sarà dominata dalla guerra tra Israele e Hamas, a un mese esatto dall'inizio delle ostilità.

Lunedì in Turchia, ultima tappa del suo tour regionale, Blinken ha affermato che Washington sta lavorando "in modo molto aggressivo" per espandere gli aiuti ai civili intrappolati.

I ministri del G7 - Stati Uniti, Giappone, Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania e Canada - dovrebbero discutere anche del conflitto in Ucraina e delle relazioni con la Cina.