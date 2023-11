Medio Oriente, Biden: "Non c'è possibilità" di un cessate-il-fuoco

Washington, 10 nov. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che "non c'è alcuna possibilità" di un cessate il fuoco a Gaza parlando con i giornalisti.

Israele ha accettato di istituire pause di 4 ore ogni giorno nel nord di Gaza, con un annuncio sulla pausa che avverrà 3 ore prima, secondo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Kirby.

Quando gli è stato chiesto un aggiornamento sugli ostaggi tenuti a Gaza, Biden ha detto: "Siamo ancora ottimisti".

Joe Biden ha poi detto di non essere in svantaggio nei sondaggi nella campagna per le presidenziali Usa 2024. A chi gli chiedeva perché è in svantaggio negli "Swing states" Biden ha risposto "Non legge i sondaggi. Su dieci sondaggi, in otto lo sto battendo in quegli Stati. In otto di loro. Ragazzi, ne fate solo due. CNN e New York Times. Controlli. Le daremo una copia di tutti gli altri sondaggi".