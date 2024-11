Mbda, successo per primo lancio Teseo MK2/E Evolved

Roma, 5 nov. - Successo per il primo lancio del nuovo sistema missilistico Teseo MK2/E Evolved. Il lancio, avvenuto il 14 Ottobre, si inserisce nell'ambito del programma di sviluppo pluriennale per la Marina Militare, finalizzato ad apportare, segnala Mbda, un sostanziale miglioramento delle capacità antinave attraverso un sistema di nuova generazione appartenente alla famiglia Teseo, conosciuta all'estero come OTOMAT.

Il lancio, validando la progettazione di nuovi elementi del sistema, ha confermato il successo dei test svolti in galleria del vento mirati a confermare la scelta della nuova aerodinamica, aprendo la strada verso la fase di qualifica della nuova catena aero-propulsiva prevista il prossimo anno. L'attività di validazione è stata eseguita in collaborazione con la Marina Militare.