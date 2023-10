Mazzoncini (A2a): lavorare su transizione energetica, barra dritta

Genova, 25 ott. (askanews) - Il decreto energia "ha sicuramente degli elementi interessanti", ma "c'è molto da fare sulla transizione energetica e purtroppo quanto avviene per il mondo non aiuta perché servirebbe una situazione più tranquilla per arrivare alla transizione".

Così l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, a margine della 40esima Assemblea annuale dell'Anci, a Genova. "Teniamo la barra dritta" anche perché "la guerra più importante che il mondo dovrà affrontare è quella del cambiamento climatico", ha sottolineato.