Maximo Ibarra a NEXT, l'evento per i futuri leader

Milano, 20 mar. (askanews) - Un mondo più smart, più tech. In ogni sua declinazione e in ogni sua rappresentazione. Bocconi apre le sue porte al NEXT Future Forum: una due giorni di incontri, panel, testimonianze di come i giovani talenti afferenti a ogni area del sapere debbano essere perno e fulcro di una visione differente volta a migliorare il mondo in cui viviamo. NEXT nello specifico si posiziona come una rete internazionale di giovani talenti e futuri leader, accorsi in massa per confrontarsi sui grandi temi di attualità e sulle grandi sfide per il futuro. Fondamentale, nel corso della due giorni, la condivisione di opinioni sul futuro tra manager e protagonisti di oggi del settore.

Maximo Ibarra, CEO Engineering, ha dichiarato: "Conoscere le tecnologie sotto il punto di vista dei loro campi di applicazione è molto importante. È fondamentale sapersi adattare ad un ambiente mutevole, saper lavorare in gruppo e saper comunicare manifestando liberamente le proprie opinioni".

La transizione digitale, l'intelligenza artificiale e le sue implicazioni, la sicurezza mondiale e il mantenimento della pace nelle aree più delicate del pianeta. Per non parlare della transizione green, i diritti civili e il macro tema della sostenibilità. Un insieme di questioni nevralgiche, al centro delle testimonianze e dei progetti dei giovani talenti.

Tra i giovani leader in sala, Julie Hamard, Strategic Projects Senior Consultant Engineering, ha presentato la sua proposta per città più sostenibili: "L'idea è quella di sfruttare le nuove tecnologie come l'AI per cambiare le nostre città trasformandole in smart city più green ed efficienti. L'intelligenza artificiale e digital twin permettono di disegnare e pianificare al meglio l'urbanistica di domani".

Una ventata di freschezza e innovazione giovanile. Un modo di pensare diverso, più smart, per ispirare il mondo verso un cambiamento positivo.