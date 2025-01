Maxi operazione contro la pedopornografia online in tutta Italia

Milano, 29 gen. (askanews) - Smantellata una rete di pedofili che scambiavano migliaia di foto e video di abusi su minori, per lo più in tenera età. Dodici persone sono state arrestate, 14 denunciate nell'ambito dell'operazione "Viper 2", della Polizia di Stato in cui sono stati sequestrati anche di numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files pedopornografici. L'operazione ha interessato 18 città, in tutta Italia. Gli indagati, di varie estrazioni sociali e tutti di sesso maschile, hanno un'età compresa tra 22 e 69 anni.