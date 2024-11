Matthew Broderick e Sarah Jessica Parker al Torino Film Festival

Torino, 22 nov. (askanews) - Prima volta a Torino per Matthew Broderick che arriva al Film Festival con la moglie Sarah Jessica Parker e scherza "non si rifiuta un viaggio gratis in Italia". Gli verrà assegnato il premio Stella della Mole, come a Giancarlo Giannini, "non so per cosa, per essere vivo", scherza ancora sul red carpet dell'inaugurazione.

Cosa so dire in italiano?" "Senza prezzemolo, piacere mio" scherza Sarah Jessica Parker che racconta della sua prima cena torinese e si schermisce, "sono qui per mio marito, sono molto orgogliosa di lui e della sua carriera, è bello vederlo apprezzato".