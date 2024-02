Mattarella: "Volontari ci parlano di pace, mai tardi per cominciare"

Roma, 3 feb. (askanews) - "La pace del nostro tempo gravemente tradita, mai avremmo pensato che il nostro continente sarebbe nuovamente precipitato nelle mostruosità a cui oggi assistiamo nelle regioni orientali dell'Europa e davanti a noi, sulle rive di quel Mediterraneo culla di civiltà. L'Europa quasi 80 anni addietro è risorta nella pace. Le azioni dei volontari ci parlano di pace". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di "Trento Capitale europea e italiana del volontariato 2024".

"Il mondo si cambia anche partendo dai piccoli passi che riempiono il nostro quotidiano, è una responsabilità che riguarda ciascuno di noi. L'augurio a Trento e alle migliaia di volontari che animeranno la Capitale europea è che la vostra e la loro energia siano contagiose e si propaghino tra i giovani anzitutto, perché i giovani sono presente e futuro, per tutti però, per tutti, perché non è mai troppo tardi per cominciare o ricominciare", ha aggiunto il Capo dello Stato.