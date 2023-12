Mattarella: nel nuovo anno speriamo in giorni positivi e rassicuranti

Roma, 31 dic. (askanews) - "Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti". Per il suo nono discorso di fine anno Sergio Mattarella ha scelto di cambiare la location: il Presidente della Repubblica parla infatti dalla sala Tofanelli, al piano terra del Palazzo proprio sotto lo studio alla Vetrata dove si svolgono le consultazioni per il governo, è in piedi e percorre qualche passo, sullo sfondo solo l'albero di Natale.