Mattarella: mi auguro una grande partecipazione al voto europeo

Brdo (Slovenia), 22 apr. (askanews) - "Tra qualche settimana 400 milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento: sarà un grande esercizio di democrazia, mi auguro vi sia una grande partecipazione al voto perché così i cittadini sono protagonisti del futuro del continente e dell'Unione di cui fanno parte".

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per il ventesimo anniversario dell'adesione della Slovenia all'Unione europea a Brdo, dove si è recato su invito della presidente della Repubblica slovena Natasa Pirc Musar.

"Sarà compito poi delle istituzioni europee e dei governi adoperarsi perché l'Unione sia protagonista nella vita internazionale, recandovi il suo contributo che è essenzialmente di volontà di pace, di collaborazione e di stabilità - ha aggiunto - non possiamo rimanere in una condizione in cui l'Europa e tutti i suoi Stati membri, di conseguenza sono, in realtà, sovente, spettatori di quanto avviene nella comunità internazionale, anche di fronte a eventi di cui talvolta subiscono le conseguenze. Questo richiede il coraggio di riforme incisive e coraggiose, che sono rimesse al prossimo periodo, dopo le elezioni del Parlamento europeo" ha concluso Mattarella.