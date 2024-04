In questa edizione: Basilicata, alle 12 affluenza al 9,12%. Europee, Schlein annuncia: "Mi candido". Papa: non cedere a logica rivendicazione. Usa, martedì voto del Senato su aiuti a Kiev. Assessore ucciso a Lecco, fermato un uomo. Serie A, alle 15 in campo Torino-Frosinone.