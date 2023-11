Mattarella ha ricevuto la Nazionale di Atletica leggera e quella di Pentathlon

Roma, 29 nov. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la Nazionale italiana di Atletica leggera vincitrice della Coppa Europa e la Nazionale italiana di Pentathlon moderno vincitrice del Campionato del mondo a squadre.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, il presidente della Federazione Italiana di Atletica leggera, Stefano Mei, il presidente della Federazione Italiana di Pentathlon moderno, Fabrizio Bittner, Gianmarco Tamberi, capitano della squadra azzurra di Atletica leggera e Elena Micheli, campionessa del mondo di Pentathlon. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

Mattarella ad atleti: grazie a voi tanti giovani impegnati in sport Al Quirinale Nazionale di Atletica leggera e quella di Pentathlon

"È stato importante il fatto che avete certamente indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport. E questo è un grande risultato, per il quale la riconoscenza nei vostri confronti cresce - ha detto il Capo dello Stato - Vorrei esprimervi i complimenti e i ringraziamenti per i traguardi raggiunti. Successi importanti che non si esauriscono nelle tante medaglie, anche nelle grandi vittorie di prestigio, nei traguardi straordinari come gli Europei di atletica a squadre o come i Mondiali femminili. Nel Pentathlon hanno vinto quattro sui sei importanti traguardi di competizioni: straordinario patrimonio di valore così importante, medaglie e successi".