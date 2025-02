Mattarella agli italiani di Marsiglia: "Siete immagine dell'Italia"

Marsiglia, 5 feb. (askanews) - "È particolare per me questo incontro, serve a registare quanto ci sia di grande e significativa consistente presenza italiana in questa città e quanto questa si immedesimi con questa città e quanto sia sempre più intenso il rapporto che intercorre tra Marsiglia e diverse città italiane e tra la Francia e l'Italia- Pe questo è un piacere incontrarvi. Come dico sempre, ma è la verità: l'ambasciatore in Francia, l'ambasciatrice italiana, rappresenta il nostro Paese, ma la rappresentanza altrettanto importante è quella dei nostri concittadini che vivono qui perché esprimono l'immagine dell'Italia": così il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando una rappresentanza della comunità italiana a Marsiglia, dove oggi riceverà la laurea honoris causa dall'università francese di Aix-Marseille.