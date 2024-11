Mattarella a italiani a Pechino: siete veicolo di amicizia preziosa

Pechino, 9 nov. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della sua visita a Pechino ha incontrato la comunità italiana in Cina.

"La comunità italiana qui a Pechino è ampia e articolata, il vostro coinvolgimento nella vita cinese sostanzia l'amicizia tra i nostri due paesi - ha detto il capo di Stato - il lavoro diplomatico tra istituzioni è importante ma viene tradotto in realtà dalla vita quotidiana di chi è presente qui e manifesta il volto dell'Italia. La simpatia tra cinesi e italiani è antica ma sempre più intensa e sempre più necessaria in questo nostro tempo. Due paesi che hanno ruolo importante nella comunità internazionale e voi siete un veicolo di amicizia preziosa e importante, testimoniate come l'Italia si muove e la vostra presenza è molto ben vista".