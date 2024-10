Maternità surrogata, Ambasciatore Usa: Preoccupati per alcuni diritti

Roma, 24 ott. (askanews) -"Siamo preoccupati per la nuova legge, per quello che significherà per i cittadini americani nati da madri surrogate". Lo ha dichiarato Jack Markell, l'ambasciatore degli Usa in Italia, ospite a Start su Sky TG24., parlando della legge che ha reso la maternità surrogata "reato universale" in Italia. "Questo, inoltre, ci preoccupa riguardo i diritti legali di alcune famiglie rispetto ad altre". Lo ha dichiarato Jack Markell, l'ambasciatore degli Usa in Italia, ospite a Start su Sky TG24.