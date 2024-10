"Materia Viva Experience", mostra immersiva per l'ambiente

Roma, 15 ott. (askanews) - "Materia Viva Experience", la prima mostra immersiva dedicata all'ambiente, all'economia circolare e ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) si è svolta a Roma presso la Coffee House Colonna. L'obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico con un percorso informativo sul corretto riciclo dei RAEE. Abbiamo parlato con Giorgio Arienti, Direttore Generale Erion Weee:

"L'International E-Waste Day è senza dubbio un'iniziativa estremamente importante perché in tutta Europa e ormai anche in altre parti al di fuori dell'Europa è una giornata in cui si mette al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica il tema dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i RAEE.

Sono un tema estremamente importante perché i RAEE contengono materie prime indispensabili per la nostra industria e purtroppo perché sono una tipologia di rifiuti poco conosciuta e sui quali si fa poca raccolta differenziata. Il fatto che il Weee Forum, associazione europea di cui noi facciamo parte dal 2005, abbia voluto creare una giornata apposta per parlare di RAE è appunto una cosa estremamente importante".

La mostra, patrocinata e promossa anche da Legambiente, ha visto partecipare alla giornata inaugurale istituzioni, partner e stakeholder. Oltre a Giorgio Zampetti, Direttore di Legambiente, anche Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico che ha tenuto un talk sull'importanza della cultura per una reale transizione ecologica, dal titolo "Tutto fumo, Terra arrosto".

Queste le parole di Giorgio Zampetti, Direttore di Legambiente: "La mostra cade in un momento importantissimo per questo tema, ovvero oggi siamo tutti quanti invasi da materiali elettrico ed elettronico e al tempo stesso abbiamo grandissime difficoltà nel reperire le materie prime per fabbricarne di nuovi. Quindi oggi il riciclo è l'unica soluzione possibile e questo è il motivo per cui Legambiente oggi è qui con i Erion Weee per dimostrare quanto sia importante e soprattutto per dimostrare che questo passaggio si fa se i cittadini collaborano e questa mostra rivolta ai cittadini per far conoscere questo tema è uno strumento eccezionale".

Infine abbiamo parlato con Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico: "I RAEE, oltre al fatto che sono delle vere e proprie miniere di materie prime critiche quindi che noi non riusciamo a reperire veramente facilmente e tra l'altro che non è neanche troppo ecologico alle volte reperire, sono anche dei contenitori di metalli pesanti che non è il caso proprio di disperdere nell'ambiente. Quindi c'è un doppio filone da seguire, uno è quello della sostenibilità ecologica inteso come estrazione di nuovo materiale vergine che sarebbe il caso di limitare il più possibile e quindi riciclare i RAEE può aiutare in questo senso e l'altro è quello dello smaltimento corretto anche solo se non fosse per questioni di inquinamento. Insomma non è il caso di disperdere determinati materiali all'interno di quello che è la catena ecologica e quindi in teoria poi anche il nostro mondo".

Tra i vari partner della mostra anche il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il saluto istituzionale del ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, RAI per la Sostenibilità ESG, Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Ama Roma S.p.A., Giffoni Innovation Hub e Libero Produzioni; con la media partnership di Rai Cultura, National Geographic Italia ed Economiacircolare.com. La mostra resterà aperta al pubblico dal 16 al 20 ottobre a titolo gratuito.