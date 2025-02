Massimiliano Orlandini: gioco legale e socialità

Roma, 1 feb. - Il legame tra l'essere umano e il concetto di buona sorte è radicato nella storia, sin dai tempi dell'antica Roma, quando la dea Fortuna veniva invocata per propiziare il successo. Questo legame oggi si manifesta in forme regolamentate e strutturate, come evidenziato dalle sale bingo, che combinano socialità e intrattenimento responsabile. Massimiliano Orlandini, titolare di Bingo Imperial, sottolinea l'importanza del gioco come fenomeno culturale e sociale: "Le persone nascono giocando e si formano giocando. Il gioco non può essere soppresso, ma regolamentato per garantire che avvenga in un contesto sicuro e controllato." Secondo Orlandini, le sale bingo rispondono a un'esigenza fondamentale di aggregazione sociale. "Nella mia esperienza di gestore, ho visto come le persone si incontrano, si conoscono e si confrontano in questi contesti. Il gioco diventa una cornice per costruire relazioni, piuttosto che un elemento di isolamento." Questa caratteristica contrasta con il rischio di isolamento associato a fenomeni online, dove l'interazione personale è spesso assente. I tavoli da bingo, configurati per favorire l'interazione tra i partecipanti, rappresentano un'opportunità per creare nuove connessioni. A livello europeo, la regolamentazione del gioco è al centro di modelli che assicurano trasparenza e responsabilità. Orlandini evidenzia l'importanza di strumenti come la "tassa di scopo", adottata in Spagna, che permette di destinare parte delle entrate del settore del gioco a progetti sociali, come scuole, ospedali e infrastrutture. "Quando il gioco è legale e regolamentato, si riducono i margini per il gioco illegale, che altrimenti priva la collettività di risorse importanti." Orlandini, in qualità di vicepresidente di AS.TRO (Assotrattenimento 2007), sottolinea il ruolo delle associazioni di settore nella collaborazione con il legislatore per migliorare continuamente i modelli di regolamentazione. La regolamentazione del gioco ha permesso negli anni la crescita di operatori professionali, capaci di rispettare standard stringenti e di garantire ambienti sicuri. "Il sistema di concessioni pubbliche e la normativa rigida introdotta dallo Stato hanno reso il settore più trasparente e professionale, riducendo il rischio di infiltrazioni illecite e garantendo il rispetto delle regole." In conclusione, le sale bingo si configurano non solo come luoghi di intrattenimento, ma anche come spazi di socializzazione e legalità, in cui il gioco è regolamentato a tutela dei partecipanti e della collettività.