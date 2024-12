Massa Carrara e la missione di strada di Nuovi Orizzonti

Roma, 16 dic. - Si è conclusa una settimana straordinaria di fede, gioia e speranza: la Missione di Strada a Massa Carrara, un evento unico nel suo genere, che ha visto protagonisti oltre 150 missionari della comunità Nuovi Orizzonti. Questa intensa esperienza di evangelizzazione ha coinvolto tutta la città, dalle strade alle scuole, dalle piazze alla Cattedrale, trasformando Massa in un luogo di incontro e rinascita spirituale.

Una Missione pensata per i giovani e le strade L'iniziativa è stata fortemente voluta da S.E. Mons. Mario Vaccari, Vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, che ha avuto un chiaro obiettivo: raggiungere il cuore delle persone là dove si trovano, portando la luce del Vangelo nei luoghi della quotidianità. Come ha dichiarato lo stesso Vescovo: "Ho voluto questa missione perché in questi tempi per incontrare gli uomini e annunziare il Vangelo non bastano più le chiese, bisogna incontrarli per le strade, soprattutto in questo tempo di Natale dove tutti sono affannati per gli acquisti. Ho voluto che i missionari incontrino i tantissimi giovani che si radunano qui di notte in questa movida molto pagana perché è all'insegna dell'incontro ma anche dell'alcol e di altre cose che girano e io voglio fare qualcosa per questi giovani e allora ho pensato questa missione".

Un programma ricco e significativo La missione, iniziata l'8 dicembre, ha visto i missionari impegnarsi in molteplici attività di prevenzione, sensibilizzazione e testimonianza. Dopo un primo incontro in diverse parrocchie della diocesi, i missionari raggiungendo migliaia di giovani, portando il messaggio di speranza in maniera semplice e diretta. Durante la settimana, l'attenzione si è spostata sulle scuole superiori, dove sono stati affrontati temi cruciali per i giovani, come le dipendenze e il disagio sociale. In merito, Angela Croce, responsabile di Nuovi Orizzonti, ha condiviso: "Siamo a Massa, siamo più di 150 missionari, è stata una settimana di fuoco. Abbiamo incontrato tanti giovani, tante persone. Abbiamo iniziato l'8 dicembre andando in molte parrocchie della diocesi di Massa Carrara, dove abbiamo incontrato fin'ora più di 900 persone. Poi c'è stata una settimana dove abbiamo visitato tanti istituti superiori ed è stato bellissimo l'incontro con i giovani, dove abbiamo toccato davvero dei temi molto importanti come le dipendenze e il disagio sociale. Sono stati più di 500 i giovani incontrati e si è creato un rapporto di empatia e di condivisione molto importante".

La Cattedrale di San Pietro e San Francesco d'Assisi è stata il cuore pulsante della missione, ospitando momenti di preghiera, formazione e celebrazione, come la Santa Messa con il mandato missionario presieduta dal Vescovo. Tuttavia, l'entusiasmo dei missionari è traboccato nelle piazze e nelle strade, con attività coinvolgenti come flash mob, abbracci gratis, spettacoli, e la magia del concerto Christmas Joy, che ha regalato un'emozione speciale ai tanti presenti.

La Missione di Strada ha portato con sé un messaggio profondo e universale, sintetizzato nel motto: "Vivi per qualcosa di grande!". Un invito ad andare oltre le difficoltà quotidiane, riscoprendo il valore della speranza e della condivisione. La forza del carisma di Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, continua a ispirare missioni come questa, capaci di toccare le vite delle persone e portare luce dove c'è buio.

La città ha risposto con entusiasmo e calore, accogliendo la missione come un dono in un periodo così speciale come l'Avvento. Ora il seme gettato dai missionari continua a crescere, lasciando una traccia indelebile nei cuori di chi ha vissuto questa esperienza straordinaria. La presenza delle sedi di Nuovi Orizzonti a Pistoia, San Miniato e a Montevarchi in Toscana, rendono possibile una fruttuosa collaborazione anche nel dopo missione vi