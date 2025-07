Marky Ramone porta live a Milano l'energia punk rock dei Ramones

Milano, 8 lug. (askanews) - Mostro sacro del Punk Rock Marky Ramone, batterista del leggendario gruppo Ramones, mercoledì 9 luglio sarà live al Circolo Magnolia di Milano. Innamorato dell'Italia, a 74 anni, racconta il suo rapporto speciale col nostro paese.

"Ci sono stato 30 volte per suonare live. Vivo in Toscana parte dell'anno, ho una casa lì. Ho sempre amato la gente del posto, ho fatto un sacco di amici, adoro il cibo, adoro il clima e adoro il divertimento di essere qui".

Con migliaia di concerti alle spalle e l'introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame, Marky ogni volta trova nuova linfa e motivazione per salire sul palco.

"Adoro la reazione del pubblico. Mi piace suonare. Mi piacciono molto queste canzoni. E sono troppo belle per non essere suonate. Quindi continuerò a suonare finché potrò".

Considerati una delle band più influenti di sempre, i Ramones si sono sciolti nel 1996, ma lasciano alle nuove generazioni una eredità precisa.

"Abbiamo offerto divertimento, bei momenti, buon intrattenimento. Siamo sempre stati bravi, ci siamo fermati al momento giusto e abbiamo influenzato molte band e siamo riconoscenti ai gruppi che ci hanno citato come fonte d'ispirazione. La cosa più importante è che rendevamo felici molte persone".

E proprio per offrire al pubblico un'esperienza divertente, in scaletta ci saranno i grandi classici dei Ramones.

"È quello che i giovani e i fan più grandi vogliono sentire. Quando vado a un concerto, voglio ascoltare le canzoni che so di poter cantare, che ricordo e che ancora apprezzo".

Un appuntamento irrinunciabile per tutti i fan della scena rock punk e per chiunque voglia vivere l'energia travolgente dei Ramones.