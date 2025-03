Marketing sostenibile, come aumentare e fidelizzare i clienti

Roma, 06 Mar. - Relazioni sane basate sul benessere del cliente. Con una domanda che diventa fondamentale: si può fare business rendendo comunque soddisfatti i consumatori, aumentando le vendite e quindi il fatturato? La risposta è in quello che oggi si definisce marketing sostenibile, una nuova e innovativa filosofia che inizia a fare breccia nel mondo della comunicazione: "Oggi il mercato di PMI, professionisti e aziende online -spiega Alessandro Tacoli, Ceo di Overview Group- richiede necessariamente un focus importante su strategie di marketing tangibili, volta all'aumento delle performance. Il problema che si è creato è la complessità richiesta dal mercato per un marketing efficace e le disponibilità dell'attività, sia economiche che di tempo. Spesso ci si ritrova in situazioni dove l'azienda per crescere non può permettersi un completo reparto marketing interno e nemmeno i costi per i grandi servizi e soluzioni più tradizionali. Per questo motivo il gruppo Overview punta a colmare quel gap promuovendo la filosofia di "marketing sostenibile". Una soluzione che ha come obiettivo primario la vera sostenibilità del cliente finale offrendo tutto il necessario che oggi richiede un marketing efficace per il miglioramento di vendite e fatturato, con un rapporto quasi "in-house".

Ci distacchiamo da quello che è un servizio stile "commodity", o da noi definito "da supermercato", per entrare in una soluzione volta ad un progetto di lungo termine con ogni realtà per una progressiva crescita, essendo oggi necessario per tutti applicare delle efficaci e tangibili strategie di marketing".

Overview Group, un giovane e affiatato team di under 30, è specializzato nelle migliori strategie di "Performance Marketing" e collabora con PMI e professionisti aiutandoli a crescere economicamente attraverso sistemi guidati dall'analisi dei dati: "Parliamo proprio anche di professionisti -ricorda Daniele Pecile, Ceo di Horizon, uno spin-off dell'azienda madre- perchè abbiamo adattato il nostro modus operandi creando protocolli operativi specifici per un settore, quello delle attività che lavorano nel mondo del benessere fisico, di cui io in primis ne sono stato un professionista e oggi le aiutiamo ad avvalersi di un marketing efficace per aumentare vendite e fatturato. Partendo sempre, come prima cosa, dalla mia diretta esperienza sul campo che è ciò che ci permette di fare la differenza. Collaboriamo con centri e professionisti che vanno da massaggiatori a fisioterapisti, operatori olistici e simili, con l'obiettivo di diventare un vero e proprio "incubatore di crescita" a 360 gradi presente su tutto il territorio nazionale".

Puntare su una vera strategia più ficcante e su una formazione sempre aggiornata è il segreto messo in campo da questa pattuglia di comunicatori agguerrita e competente: "La prima cosa da fare -sottolinea Tacoli- è quella di analizzare la situazione dell'attività prima di trarre conclusioni affrettate. Spesso possono essere diverse le variabili da tenere in considerazione quando si guardano i costi per lead o i costi per acquisto. Una sorta di anamnesi che ci spiega come agire per vendere meglio e per liberare l'imprenditore da compiti che non gli competono ma potendosi focalizzare sulla gestione, sull'erogazione e sviluppo del prodotto o servizio. Azioni che facciamo non basandoci esclusivamente sul rapporto commerciale che si instaura. La nostra vision è quella di migliorare il benessere di chi fa impresa, fidelizzando il cliente e facendogli capire che il marketing funziona, fa guadagnare davvero e rappresenta l'ago della bilancia per il 99% di PMI o professionisti. Ci impersonifichiamo insomma con chi si affida a noi, a tal punto che spesso è capitato di entrare in rapporti di "partnership" che ci distinguono dalla semplice erogazione di servizi.