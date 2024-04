Roma, 5 apr. (askanews) - Oggi, più che mai, il web offre molteplici possibilità di posizionamento per imprenditori e professionisti. Ma è opportuno seguire regole ben precise per non sbagliare. Social e web seguono lo stesso binario ed è per questo motivo che servono strategie. La chiave vincente è la web reputation e la creazione di contenuti che ti differenziano dai competitors. Ne parla nel video Francesco Riviera, imprenditore, specializzato in strategia on line.