Marketing digitale, Federico Casadei e la storia di WIT

Roma, 19 ott. (askanews) -Nella frenetica corsa al successo nel mondo del marketing digitale, Federico Casadei, imprenditore sammarinese, ha fatto dell'ossessione per il successo dei suoi clienti il cuore pulsante della sua azienda, WIT (Whatever It Takes). In una recente intervista, Casadei ha condiviso la sua storia straordinaria e la filosofia aziendale che guida ogni azione di WIT.

Federico Casadei ha intrapreso il suo viaggio nel mondo della comunicazione a soli 18 anni, e ha rapidamente riconosciuto le potenzialità del marketing digitale. Questa consapevolezza lo ha portato a fondare il suo primo e-commerce nel 2014, un audace passo per sfidare i giganti del commercio elettronico e aiutare suo padre a trovare nuovi clienti. Da allora, l'obiettivo principale di Casadei è stato sempre lo stesso: ottenere risultati tangibili per i suoi clienti.

Specializzandosi nelle campagne pubblicitarie su Facebook, Casadei ha iniziato a servire clienti locali, tra cui ristoranti, centri estetici e centri sportivi. Questo è stato solo l'inizio di una crescita impressionante. Nel corso degli anni, la clientela di WIT è cresciuta rapidamente, superando i confini nazionali e abbracciando più di 30 settori in 10 paesi diversi in tutto il mondo.

L'approccio distintivo di Casadei è riflessivo nel nome stesso della sua azienda, "WIT" (Whatever It Takes), che esprime il suo impegno costante a far crescere coloro che si affidano a lui. Questa filosofia si estende anche ai suoi collaboratori e clienti, ed è basata su valori fondamentali di onestà, rispetto, trasparenza e condivisione.

WIT ha dimostrato di essere una forza trainante nel settore della lead generation e nella creazione di ecosistemi per i clienti. L'azienda continua a mietere successi, generando ogni mese più di 10.000 lead. Le previsioni per il 2023 indicano un aumento straordinario del fatturato, con una crescita del +150% rispetto all'anno precedente.

Casadei e il suo team non si fermano mai. Hanno recentemente lanciato un CRM proprietario, un nuovo video corso per trovare leads di alta qualità, investito in pubblicità su Google Ads e TikTok Ads, e persino organizzato il loro primo evento pratico per advertiser. Ma, soprattutto, continuano a mettere il cliente al centro di tutto ciò che fanno.

Casadei conclude con una visione ambiziosa per il futuro, desiderando crescere ulteriormente e innovare costantemente nel settore del marketing digitale. La sua missione rimane invariata: contribuire al successo di famiglie ed aziende, "fino a non smettere mai". Con la sua passione e dedizione, Federico Casadei si prefigge di fare "tutto ciò che serve" per raggiungere questo obiettivo.