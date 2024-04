Marino alle Europee: Il mio slogan? "I'll be back", come Terminator

Roma, 4 apr. (askanews) - Candidato alle elezioni europee per Alleanza Verdi-Sinistra, Ignazio Marino dice che il suo slogan, ispirato a Arnold Schwarzenegger in Terminator, è "I'll be back".

"La mia è un'esperienza spero di servizio" ha detto. "Sono per esempio molto orgoglioso di aver costruito un progetto di laurea in medicina e chirurgia fra Italia e Stati Uniti; l'anno prossimo si laureeranno i primi studenti che potranno esercitare in qualunque città dei due continenti. Questo per me significa guardare al futuro".

Come descrivere la sua campagna elettorale? "In sala operatoria mi prendono in giro perché sono un cultore dei film di Schwarzenegger, c'è una bellissima scena in cui si guarda attorno, registra tutto e con l'elaborazione del suo supercomputer dice "I'll be back".